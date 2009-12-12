Николаевский облсовет призвал Кабмин списать долги аграриев

Депутаты Николаевского областного совета призывают Кабинет министров Украины списать задолженность сельскохозяйственным предприятиям, которые понесли убытки из-за пылевых бур, засухи и градобоя в 2007 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в обращении депутатов к правительству, принятом на сессии облсовета.

Депутаты выразили обеспокоенность тем, что Государственным казначейством не списана кредиторская задолженность, которая образовалась вследствие получения сельскохозяйственными предприятиями финансовой помощи согласно распоряжения Кабинета министров от 18 июля 2007 года.

«В 2008 году во время своего визита в Николаевскую область премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещала решить эту проблему. Облсовет неоднократно обращался в Кабмин по этому поводу. Однако конкретных мер до сих пор не принято», - подчеркивается в обращении.

Депутаты отмечают, что одновременно «существенно снизилось финансирование программ поддержки агропромышленного комплекса области. Если в 2006-2008 годах финансирование агропредприятий было в пределах 110 млн. грн., то в 2009 году эта сумма в 2,5 раза меньше и составляет чуть больше 45 млн. грн. (в том числе 24 млн. грн. на развитие садоводства и виноградарства за счет акцизного сбора)».

Также депутаты Николаевского облсовета заявляют, что в 2008-2009 годах из госбюджета не выделялись средства на частичную компенсацию стоимости минеральных удобрений отечественного производства. Кроме того, в 2009 году не выделялись деньги на выплату дотации на гектар посевов зерновых культур, на закупку племенных телят или коров молочного и мясного направления продуктивности, на удешевление стоимости страховых премий.

По данным депутатов, в нынешнем году, по сравнению с предыдущим, в семь раз уменьшилось финансирование поддержки предприятий агропромышленного комплекса из-за механизма удешевления кредитов, а также в пять раз уменьшилась выплата дотаций на молоко и мясо.

С целью защиты и поддержки сельскохозяйственных предприятий области николаевские депутаты настаивают на списании кредиторской задолженности сельхозпредприятий, а также на восстановлении поддержки аграриев области путем увеличения финансирования программ агропромышленного комплекса хотя бы на уровне 2006-2008 годов.