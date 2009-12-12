Гриценко: ВР должна продлить мораторий на продажу земли

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что Верховная Рада должна продлить на законодательном уровне мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

«Когда власти не доверяют, она не имеет морального права решать стратегический земельный вопрос», - заявил он в интервью газете «Сільські вісті».

А.ГРИЦЕНКО убежден: украинский чернозем – это тот стратегический ресурс, которого больше никто в мире не имеет в таком количестве.

«В то же время 940 миллионов человек на планете не имеют достаточного количества еды. Спрос на продукты питания неминуемо будет расти на протяжении следующих десятилетий. Это наша перспектива, возможность развивать село, агропромышленное производство, поднимать уровень жизни людей, которые там живут и работают», - подчеркнул он.

Кандидат в Президенты уверен, что в село должны прийти инвестиции, которые позволят содержать сельскую инфраструктуру, создать нормальные условия для жизни и производства. «Таких средств в бюджете действительно не хватает, поэтому они должны быть частными. И придут эти частные деньги тогда, когда будет подкреплено частное право на землю. Но предпринимать такой серьезный шаг, когда люди не доверяют власти, нельзя. Тем более, наших людей уже многократно обманывали – и ваучерами, и уже несколько раз обесцененными сбережениями», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

Именно поэтому, по его мнению, нынешний парламент должен продлить мораторий на введение частной собственности на землю до тех пор, пока «этот вопрос не будет решен по-честному».

В то же время А.ГРИЦЕНКО отметил, что развивать сельскохозяйственное производство преимущественно путем истощения земли, как это диктует рынок, нельзя.

«Мы экспортируем те культуры, которые всего за несколько лет истощают землю. Такой подход не позволяет людям рассчитывать на свою землю в будущем и строить свою жизнь на перспективу, - сказал он. - Приоритетом должно стать производство готовой продукции. Украина должна занять достойное место в Европе по производству самой дорогой экологически чистой пищи. Той, которая выращивается без избыточных удобрений и генно-модифицированных технологий», - отметил кандидат в Президенты.

Он также подчеркнул, что сельхозпроизводство не должно завершаться полем, с которого вывозят зерно. «Это должно быть современное, компактное, высокотехнологичное предприятие, которое производит готовый товар для полок магазинов. Это дало бы селу те рабочих места, где люди бы с удовольствием работали, не ища себе лучшей доли в городе или по всему свету», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он также отметил необходимость установления эффективного государственного механизма регулирования закупочных цен. «Он будет направлен на защиту интересов производителя, а не посредника, который зарабатывает сегодня. Как Президент, я буду отстаивать именно такие приоритеты», - сказал А.ГРИЦЕНКО.