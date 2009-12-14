До конца года селянам выдадут 1 млн. госактов на землю

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что до конца года гражданам Украины выдадут 1 млн. государственных актов землепользования. На этом она акцентировала в воскресенье во время торжественной церемонии вручения государственных актов на право собственности на земельные участки жителям сел Зубра и Солонка Пустомитовского района и села Лагодив Перемишлянского района в рамках рабочей поездки на Львовщину.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на сегодня во Львовской области земельные акты выданы свыше 2 тыс. человек.

Премьер-министр отметила, что всего планируется выдать 6,5 млн. актов землепользования. При этом она в который раз напомнила, что все акты землепользования выдаются бесплатно.

По ее словам, «со стороны других политических сил оказывается безумное сопротивление этому процессу, в частности, со стороны тех чиновников, которые раньше брали за это взятки».

Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что в дальнейшем процесс выдачи актов будет происходить намного быстрее, поскольку «правительству удалось ликвидировать коррупционные схемы, которые были разработаны еще прошлой властью и применялись в Украине на протяжении многих лет».