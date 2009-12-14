Харьковщина увеличила объем валового животноводства

В январе-ноябре 2009 года в Харьковской области всеми категориями хозяйств произведено валовой продукции животноводства на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

По словам В.ЗВЕРЕВА, увеличение валового объема достигнуто за счет сельскохозяйственных предприятий области, где объемы производства выросли на 9,6%.

В.ЗВЕРЕВ сообщил, что в январе-ноябре т.г. всеми категориями хозяйств произведено 445,6 тыс. тонн молока, реализация скота и птицы (в живом весе) выросла на 2,2 тыс. тонн (на 2%) по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., в том числе сельхозпредприятиями - на 2 тыс. тонн, или на 5%. Также в январе-ноябре т.г. в области произведено 908,6 млн. шт. яиц, в том числе сельскохозяйственными предприятиями – 593,2 млн. штук.

В.ЗВЕРЕВ отметил, что в области постоянно улучшаются показатели продуктивности скота.