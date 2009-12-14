Британский кондитер Cadbury отклонил предложение Kraft

Британская кондитерская компания Cadbury Plc. в понедельник заявила об отклонении заявки по приобретению со стороны американского производителя продуктов питания Kraft Foods Inc., сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Cadbury Plc.

Как передает агентство, американская компания предложила за британского кондитера 16,5 миллиарда долларов (10 миллиардов фунтов). Сообщается, что каждая акция Cadbury была оценена Kraft в 727 пенсов, в то время как ценные бумаги британской компании при закрытии торгов в пятницу были оценены в 790,5 пенса, и аналитики ожидали, что Kraft предложит 820-850 пенсов за акцию.

"Kraft пытается купить Cadbury по небольшой цене, чтобы обеспечить необходимый рост для своей непривлекательной и медленно растущей бизнес-модели", - цитирует агентство заявление председателя Cadbury Роджера Кэрра (Roger Carr). "Не позволяйте украсть вашу компанию этим смехотворным предложением", - говорится в заявлении Кэрра.

В случае "независимого" будущего аналитики Cadbury увеличили прогноз продаж и прибыли компании. По данным Рейтер, британская компания повысила прогноз роста основных продаж до 5-7%. Ранее прогнозировался рост в размере 4-6%. Также компания прогнозирует рост операционной прибыли на 16-18% к 2013 году. "Наша высокая динамика продолжается, и обособленная стратегия кондитерской (компании) продолжает превосходить ожидания дальнейшим прогрессом в октябре и ноябре", - цитирует агентство слова исполнительного директора компании Тодда Ститцера (Todd Stitzer).

В конце августа Kraft предлагала 300 пенсов и 0,2589 своей новой акции за одну бумагу Cadbury. Тогда Cadbury отклонила это предложение со стороны конгломерата "с низкими темпами роста"как "непривлекательное". Регуляторы Великобритании установили 9 ноября крайним сроком для Kraft, чтобы сделать формальное предложение или выйти из сделки на 6 месяцев. Kraft заявил о своем намерении занять позицию "мирового локомотива"отрасли, доведя объем общей годовой выручки до примерно 50 миллиардов долларов.

Cadbury является вторым в мире по величине производителем конфет и шоколада. Kraft занимает четвертое место. По мнению экспертов, объединившись, компании смогут обойти лидера отрасли Mars Inc.