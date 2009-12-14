Стреляли в зампреда правления Запорожского масложиркомбината
12:48, 14 декабря 2009Агро
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Госпитализирован с огнестрелом
В Днепропетровске стреляли в заместителя председателя правления ЗАО "Запорожский масложиркомбинат".
Информацию о случившемся корреспонденту УНИАН подтвердил начальник ГУ МВД Украины в Запорожской области Виктор ОЛЬХОВСКИЙ.
"Действительно, мы получили сообщение о том, что сегодня днем в Днепропетровске был госпитализирован с огнестрелом заместитель предправления Запорожского масложиркомбината", - отметил В.ОЛЬХОВСКИЙ.
По его словам, сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.
Днепропетровское управлениее милиции решает вопрос о возбуждении уголовного дела, которое, по всей видимости, будет расследоваться с привлечением запорожских правоохранителей, сказал В.ОЛЬХОВСКИЙ.
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