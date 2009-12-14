Украина за 10 месяцев сократила экспорт минудобрений на 61,7%

Украина в январе-октябре т.г. сократила экспорт минеральных удобрений на 61,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 687 млн. 194 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, импорт минеральных удобрений за указанный период уменьшился на 66,9% – до 196 млн. 664,8 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-сентябре т.г. сократила экспорт минеральных удобрений на 64,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 587 млн. 317,1 тыс. долл.