Винницкий завод фруктовых концентратов и вин будет добывать воду

Винницкий областной совет согласовал ходатайство о выделении ОАО «Винницкий завод фруктовых концентратов и вин» месторождения на промышленную разработку питьевых вод.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Винницкого облсовета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ.

По его словам, Винницкий облсовет предоставил ОАО "Винницкий завод фруктовых концентратов и вин" специальное разрешение на промышленную разработку Винницкого-2 месторождения подземных питьевых вод, которое эксплуатируется буровой скважиной №337(1).

Кроме того, облсовет обязал Винницкий завод фруктовых концентратов и вин на протяжении трех лет со времени получения данного спецразрешения выполнить детальную геолого-экономическую оценку эксплуатационных запасов подземных вод Винницкого-2 месторождения и подать материалы на экспертизу в Государственную комиссию Украины по запасам полезных ископаемых.

«В случае невыполнения этого пункта ходатайство будет отозвано», – сказал Г.ЗАБОЛОТНЫЙ и добавил, что согласованное ходатайство действительно на протяжении одного года со дня выдачи.

Справка УНИАН. ОАО «Винницкий завод фруктовых концентратов и вин» основано в 1999 году. Предприятие занимается производством яблочного сока, плодово-ягодных фруктовых пюре, плодово-ягодных виноматериалов, предоставлением производственных услуг по переработке давальческого сырья, а также розничной и оптовой торговлей.

59,66% акций предприятия владеет председатель правления Валентина ПОБЕРЕЖНАЯ, 24,267% – Александр ПОБЕРЕЖНЫЙ.

2008 год Винницкий завод фруктовых концентратов и вин закончил с убытком 161 тыс. грн. против 70 тыс. грн. прибыли в 2007 году. Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в 2008 году увеличился на 750,9%, или 19,441 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 22,03 млн. грн.