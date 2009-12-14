Продажа Макошинского завода «Сельхозмаш» не состоялась

Объявленный Фондом государственного имущества Украины (ФГИ) конкурс по продаже государственного пакета акций в размере 95% уставного фонда ОАО "Макошинский завод "Сельхозмаш" не состоялся из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

По данным пресс-службы, начальная цена пакета составляла 551 тыс. 665 грн.

Справка УНИАН. ОАО "Макошинский завод "Сельхозмаш" (Черниговская обл.) занимает монопольное положение на рынке по производству протравителей семян для предпосевного протравливания зерновых культур.

Кредиторская задолженность "Сельхозмаша" по состоянию на 1 июля т.г. составила 5,3 тыс. грн., дебиторская – 8,8 тыс. грн., убыток предприятия составил 2,7 тыс. грн., стоимость активов – 633,8 тыс. грн.