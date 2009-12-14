В Житомирской обл. производство валовой продукции АПК выросло

В Житомирской области за 11 месяцев т.г. всеми категориями хозяйств произведено валовой продукции АПК на 3 млрд. 80 млн. грн., что на 2,8% больше, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской ОГА.

Сообщается, что в растениеводстве за указанный период произведено валовой продукции на 1 млрд. 774 млн. грн. или 103,3% к аналогичному прошлогоднему периоду. В животноводстве – на 1 млрд. 306 млн. грн. или 102,1%, по сравнению с показателем прошлого года.