В Житомирской обл. производство валовой продукции АПК выросло
17:06, 14 декабря 2009Агро
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За 11 месяцев на 2,8%
В Житомирской области за 11 месяцев т.г. всеми категориями хозяйств произведено валовой продукции АПК на 3 млрд. 80 млн. грн., что на 2,8% больше, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской ОГА.
Сообщается, что в растениеводстве за указанный период произведено валовой продукции на 1 млрд. 774 млн. грн. или 103,3% к аналогичному прошлогоднему периоду. В животноводстве – на 1 млрд. 306 млн. грн. или 102,1%, по сравнению с показателем прошлого года.
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