Аграрии Житомирской обл. произвели 1,3 млн. тонн зерна
17:11, 14 декабря 2009Агро
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При средней урожайности 32 ц/га
Аграрии Житомирской области по всем категориям хозяйств с начала текущего года произвели 1 млн. 267 тыс. тонн зерна при средней урожайности 31,9 ц/га.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житмирской ОГА.
Сельхозпредприятиями собрано 1 млн. 86 тыс. тонн зерновых при средней урожайности 32,5 ц/га. Отмечается, что такой урожай в сельхозпредприятиях области собран впервые за последние 15 лет. Так, наибольший валовой сбор зерновых по сельхозпредприятиях за указанный период был получен в 1995 году – 997,7 тыс. тонн, а в 2008 году – 921,3 тыс. тонн.
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