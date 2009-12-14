Аграрии Житомирской обл. произвели 1,3 млн. тонн зерна

Аграрии Житомирской области по всем категориям хозяйств с начала текущего года произвели 1 млн. 267 тыс. тонн зерна при средней урожайности 31,9 ц/га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житмирской ОГА.

Сельхозпредприятиями собрано 1 млн. 86 тыс. тонн зерновых при средней урожайности 32,5 ц/га. Отмечается, что такой урожай в сельхозпредприятиях области собран впервые за последние 15 лет. Так, наибольший валовой сбор зерновых по сельхозпредприятиях за указанный период был получен в 1995 году – 997,7 тыс. тонн, а в 2008 году – 921,3 тыс. тонн.