В Донецкой обл. госакты на землю получили 227,3 тыс. человек

В Донецкой области государственные акты, удостоверяющие право собственности на земельный участок, по состоянию на конец ноября 2009 года получили 227,3 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Донецкой области. Согласно сообщению, всего в ходе реформирования аграрного сектора в Донецкой области распаевано 1 млн. 460 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, что составляет свыше 70% их общей площади.

Главное управление статистики проанализировало данные Главного управления Госкомзема в Донецкой области об использовании этих земель – собственниками земельных наделов в области стали 234,5 тыс. граждан. Средний размер пая составляет 6,2 гектара.

В статуправлении отметили, что лишь четверть владельцев земельных паев используют полученные наделы самостоятельно. Остальные, не имея возможности обрабатывать землю своими силами, сдают ее в аренду.

В целом по области по состоянию на 25 ноября 2009 года заключено 176,7 тыс. договоров аренды земельных паев, в том числе 91 тыс., то есть свыше 50%, – с пенсионерами.

Из общего числа договоров 71,2 тыс., или 40%, заключено с теми хозяйствами, где получены паи, 19,9 тыс. (каждый девятый договор) – с фермерами, 85,6 тыс. договоров, или почти половина – с другими субъектами хозяйствования. В аренду сдано 987,8 тыс. гектаров, или две трети всех распаеванных земель.

Наиболее эффективной является долгосрочная аренда, позволяющая применять для сохранения плодородия почвы научно обоснованные севообороты. За последний год удельный вес договоров, заключенных на срок свыше 10 лет, возрос с 25% до 28%. Однако больше всего договоров (34%) предусматривают использование земли в течение 6-10 лет, 31% – в течение 4-5 лет, а около 7% земельных участков сданы в аренду сроком от 1 до 3 лет.

Статистики констатировали, что за 2009 год владельцы земельных паев в области должны получить за сданную в аренду землю 219,4 млн. грн. Годовая арендная плата в среднем составляет 222 грн. за один гектар, или 2,2% от его нынешней денежной оценки.

За последний год количество договоров, согласно которым арендная плата составляет менее 1,5%, сократилось с 38 тыс. до 1,4 тыс. Вместе с тем, лишь шестая часть договоров (29,6 тыс.) предусматривает арендную плату от 3% и выше, а в подавляющем большинстве случаев (145,7 тыс., или 82%) предусмотрено от 1,5% до 3% денежной оценки одного гектара.