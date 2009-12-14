ГНАУ приостановила возмещение НДС экспортерам зерна
18:27, 14 декабря 2009Агро
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Через Аграрный фонд
Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) приостановила возмещение экспортерам зерна налога на добавленную стоимость (НДС) через Аграрный фонд.
Об этом УНИАН сообщил участник рынка.
«Возмещение НДС экспортерам зерна по схеме – зерно-НДС через Аграрный фонд сейчас не осуществляется», - сообщил он.
Напомним, Кабмин в феврале т.г. утвердил схему возмещения трейдерам НДС зерна через Аграрный фонд.
По оценкам ГНАУ, на сегодня задолженность по возмещению НДС перед экспортерам в целом по Украине составляет 19,4 млрд. грн., из ниб около 7 млрд. грн. – просроченно.
ГНАУ прогнозирует на 1 января 2010г. общую задолженность по возмещению НДС экспортерам в объеме около 20 млрд. грн.
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