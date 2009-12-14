УЗА: долг по НДС перед экспортерами зерна приведет к падению цен

Задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) экспортерам зерна приведет к падению цен на зерно на внутреннем рынке на 20% или приостановке закупок зерна трейдерами.

Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом УНИАН президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир КЛИМЕНКО.

«В связи с тем, что НДС в очень больших объемах не возмещается, трейдеры выбывают. Одни говорят, что перестали работать с ячменем, другому западный офис не профинансировал программу по кукурузе, – отметил В.КЛИМЕНКО. – Но если и дальше так будет продолжаться (не будет возмещаться НДС – УНИАН)… тогда все остановятся, и это может существенно повлиять на экспорт». «Другой вариант – зернотрейдеры снизят закупочные цены на зерно на 20% на внутреннем рынке», – добавил эксперт.

При этом он отметил, что такая ситуация негативно повлияет на объем экспорта зерна. «Пока нас выручает, что мы в Украину всех запустили. Сейчас деньги у одного закончились, кто-то другой работает… поэтому наша система экспорта еще и в этом плане надежная – многие мировые трейдеры здесь работают. Для сельского хозяйства самая хорошая ситуация, когда все экспортеры, которые есть в Украине, представлены во всех портах и все закупают. Тогда идет конкуренция, что способствует поднятию цен, а выигрывают за счет конкуренции производители зерна», – пояснил В.КЛИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая администрация Украины прогнозирует, что на 1 января 2010 года общая задолженность по возмещению НДС экспортерам составит около 20 млрд. грн.

Напомним, компания «Луи Дрейфус Коммодитис Украина», дочерняя компания Louis Dreyfus Negoce S.A.(Франция), полностью прекратила закупки зерна на внутренних элеваторах Украины. Причина остановки закупок – невозмещение НДС.

По оценкам экспертов, потенциал экспорта зерна из Украины в сезоне 2009/2010 составляет 23-24 млн. тонн, с начала сезона экспортировано свыше 12 млн. тонн.