В Винницкой обл. производство безалкогольных напитков упало

Производство безалкогольных напитков предприятиями Винницкой области в январе-ноябре т.г. сократилось на 18,2% или 2,768 млн. дал, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 12,469 млн. дал.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерии КОРОВИЙ.

По его словам, сокращение производства безалкогольных напитков за указанный период состоялось в связи с сокращением потребления.

В частности, в ноябре производство безалкогольных напитков сократилось на 25,93% или 0,166 млн. дал. – до 0,474 млн. дал. По сравнению с октябрем текущего года в ноябре спад производства составил 40,4% или 0,321 млн. дал.

В январе-ноябре этого года спад производства данного вида продукта отмечен на предприятиях г. Винницы – на 24,2%, Калиновского района – на 31,3% и Винницкого района – на 15,1%.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями безалкогольных напитков в Винницкой области являются предприятия "Панда" и "Авис" (г. Винница), Муровано-Куриловецкое предприятие „Регина” и компания "Виннифрут" (Калиновский р-н). На их долю приходится около 8-10% общеукраинского объема производства безалкогольных напитков. В целом в Винницкой области действует 8 заводов по производству безалкогольных напитков.