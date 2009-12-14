Первухинский завод снизил производство сахара на 16,5%

Первухинский сахарный завод (Харьковская обл.) завершил сезон производства сахара, переработав 123 тыс. тонн сахарной свеклы и выпустив 18,2 тыс. тонн сахара, что на 16,5% меньше, чем в прошлом сезоне.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Отметим, в 2008 году завод переработал 147,2 тыс. тонн сахарной свеклы и выпустил 21,8 тыс. тонн сахара.

Как отметила президент корпорации «Бисквит-Шоколад», управляющей сахарным заводом, Алла КОВАЛЕНКО, в связи с уменьшением площадей посевов и серьезной летней засухой урожайность свеклы оказалась ниже прошлогодней, что не позволило завезти планируемые 150 тыс. тонн свеклы и выработать из них 22 тыс. тонн сахара.

Справка УНИАН. Первухинский (первоначально – Гутянский) сахарный завод был построен в 1869 году, с 1998 года вошел в сферу управления корпорации «Бисквит-Шоколад».

Корпорация «Бисквит-Шоколад» – один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции. Корпорация основана в 2004 году в составе АОЗТ «Кондитерская фабрика «Харьковчанка» (на рынке с 1896 года), АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика» (с 1935 года), ООО «Торговый дом «Престиж». В сферу ее управления также входят ОАО «Первухинский сахарный завод», ООО «Красноградский млын», ЗАО «Агрофирма им. Г.Сковороды», ООО «Агрофирма «Петропавловка».

Чистый доход корпорации по итогам 2008 года составил почти 590 млн. грн., чистая прибыль – 34,5 млн. грн., объем производства в натуральном выражении – 57,4 тыс. тонн кондитерских изделий.

Корпорация поставляет кондитерские изделия более чем в 20 стран мира, удельный вес экспорта по итогам прошлого года – около 30%.