Тимошенко: в Украине выдано 500 тыс. актов на землю

На сегодняшний день в Украине из 6,5 млн. актов, которые планировалось выдать гражданам, выдано около 500 тыс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила на церемонии вручения актов на землю жителям Васильковского района Киевской области.

Она подчеркнула, что правительству удалось активизировать работу по бесплатной выдаче земельных актов, и для этого пришлось провести кадровые изменения в структурах, занимающихся выдачей актов.

Премьер надеется, что выдачу государственных актов на землю в полном объеме можно будет закончить за несколько месяцев.

«Сейчас пошло немножко быстрее, я имею в виду выдачу актов, немного быстрее разворачивается ситуация. Вчера я была во Львовской области – мы выдали почти 3 тыс. актов, сегодня - в Киевской… Мы запланировали в течение двух-трех месяцев все до последнего акта выдать. Это наш план, и я хочу довести его до логического завершения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Свое участие в церемониях вручения земельных актов Ю.ТИМОШЕНКО объяснила тем, что хочет лично убедиться, что кадровые изменения в системе выдачи земельных актов дали ожидаемый результат, и акты на сегодняшний день выдаются бесплатно и без проволочек.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО лично ознакомляет с ситуацией на местах, также проводит анализ профессиональности работы кадров областных подразделений Государственного комитета по земельным ресурсам Украины.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году» от 5 августа т.г. утвердил Порядок бесплатных оформления и выдачи гражданам Украины в 2009 году государственных актов на право собственности на земельные участки. Правительство выделяет на выдачу госактов 507 млн. грн.

При этом Госкомзем подтвердил реалистичность введения упрощенной процедуры выдачи гражданам актов на землю, согласно которой до конца текущего года планируется завершить выдачу госактов под строительство и обслуживание жилого дома и сооружений, под индивидуальное крестьянское хозяйство в пределах населенного пункта и садоводство

21 октября т.г. Кабмин принял постановление №1112 «О дополнительных мерах относительно бесплатного оформления и выдачи гражданам Украины государственных актов на право собственности на земельные участки», которым были внесены изменения в постановление №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году».