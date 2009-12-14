В Донецкой обл. селяне передали в аренду паи стоимостью 73,2 млн. грн.

В Донецкой области с начала года сельские жители отдали в аренду свои имущественные паи общей стоимостью 73,2 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области со ссылкой на данные Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в расчетах с паевиками арендаторы наиболее часто используют зерно. В январе-ноябре т.г. на зерно пришлось 82% общей стоимости продукции, выданной в счет арендной платы. Расчеты с паевиками составили с начала года 7% общего объема реализации зерновых культур сельскохозяйственными предприятиями области.

В облстатуправлении констатировали, что арендаторы стремятся рассчитываться с паевиками по ценам, которые выше, чем при реализации аналогичной продукции по другим каналам, что позволяет им погашать свои обязательства меньшими объемами продукции. Так, с начала текущего года яйца выдавались в счет аренды дороже, чем в порядке оплаты труда, на 6%, молоко – на 4%, скот и птица – на 23%.