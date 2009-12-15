Минагрополитики прогнозирует дефицит сахара в 2009/10 МГ

Дефицит сахара в текущем МГ (сентябрь 2009 г. – август 2010 г.) не превысит 440 тыс. тонн, считает заместитель министра аграрной политики Иван Демчак, сообщает АПК-Информ.

"Дефицит (сахара) не превысит 440 тыс. тонн. Покрыть его планировалось за счет ввоза в 2009 г. 193 тыс. тонн, в 2010 г. - 260 тыс. тонн тростникового сахара-сырца", - сказал он.

И.Демчак отметил, что в текущем году производство свекловичного сахара ожидается в объеме 1,37 млн. тонн сахара. При этом, по данным Госкомстата, переходящие остатки составляют 614 тыс. тонн, в том числе у населения - 380 тыс. тонн, на складах сахарных заводов – 55 тыс. тонн, у сельхозпроизводителей – 51 тыс. тонн, на предприятиях оптовой торговли – 71 тыс. тонн, в розничной торговле – 10 тыс. тонн, у других категорий – 47 тыс. тонн.

При этом замминистра считает, что оснований для повышения цен на сахар в настоящее время нет.

"Цены будут зависеть от мировых. Но пока предпосылок для их резкого роста нет. В сентябре-августе мы продали на розничном рынке 74 тыс. тонн сахара из Аграрного фонда и госрезерва по цене ниже рыночной. Население смогло сформировать запасы", - сказал он.

И.Демчак также считает, что в случае подорожания сахара начнется его ввоз в страну из Беларуси. Украина и Беларусь договорились ввозить сахар только через один пограничный пропускной пункт, на котором есть специальная лаборатория.

Как сообщалось, украинские сахарные заводы по состоянию на 10 декабря 2009 г. произвели 1,23 млн. тонн свекловичного сахара, что на 18,3% меньше, чем на аналогичную дату 2008 г. По оценкам национальной ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор", объединяющей отечественные сахарные заводы, производство сахара из свеклы урожая т.г. составит 1,37 млн. тонн.

Из свеклы урожая 2008 г. 70 сахзаводов произвели 1,574 млн. тонн свекловичного сахара