Кабмин выделил 286 тыс. грн. для фермеров

Кабинет министров Украины выделил из стабилизационного фонда 286 тыс. грн. на проведение региональных мероприятий по случаю 20-летия фермерского движения. Соответствующее правительственное постановление, датированное 8 декабря, подписано премьер-министром Юлией Тимошенко, сообщается на сайте премьер-министра Украины, сообщает АПК-Информ .

Бюджетные средства выделяются на безвозвратной основе и расходуются с учетом порядка использования в 2009 г. средств стабилизационного фонда для удешевления кредитов, финансирования инвестиционных проектов и поддержки отдельных проектов в агропромышленном комплексе.

Согласно тексту документа, бюджетные средства направляются на проведение региональных мероприятий по случаю 20-летия фермерского движения, издание книги "Тернистый путь украинского фермера" (новейшая история фермерского движения Украины), изготовление юбилейной медали и символики "20 лет фермерского движения" и пр.

Главным распорядителем бюджетных средств определено Министерство аграрной политики, а их получателем - Ассоциация фермеров и частных землевладельцев.