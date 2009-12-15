В акваториях Черного и Азовского морей ухудшится погода

В связи с перемещением на Черное море активного циклона и приходом в Украину холодного арктического воздуха 16-19 декабря в Азово-Черноморском бассейне ожидаются сложные погодные условия, сообщает Укргидрометеоцентр.

В частности, ожидается усиление скорости ветра до 15-24 м/с, в Черном море – до 27 м/с, высота волн в Черном море – 30-50 дм, в Азовском – 13-15 дм.

Возможно обледенение судов, первичное образование льда в акватории Азовского моря и в северо-западных районах Черного моря.