В Бразилии выработано 34 млн т сахара

Бразилия укрепила позиции самого крупного в мире производителя сахара. В этом году его выработка выросла на 10 проц и достигла 34 млн т. Об этом в понедельник официально сообщило правительство крупнейшей страны Южной Америки, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Бразилия сейчас обеспечивает 20 проц всего мирового производства сахара. Укрепление бразильских позиций произошло на фоне снижения производства сахара в Индии, которая, по оценкам экспертов, до конца будущего года будет вынуждена импортировать от 6 млн до 8 млн т сахара. В то же время бразильцы не прогнозируют дальнейшего роста мировых цен на сахар. Более того, считают, что к 2011 г они могут снизиться с нынешних 480 до 390 долл за тонну сахара-сырца и с 540 до 490 долл за тонну сахара-рафинада.

В прошлом году Бразилия произвела около 31 млн т сахара, из которых на внешние рынки было поставлено 19,4 млн т. Из сахарного тростника в стране также было выработано 27,5 млн литров этанола. Пять млн литров этанола было экспортировано, главным образом в США.