МинАП предлагает повысить цены на сахар

Министерство аграрной политики Украины предлагает на 2010/2011 маркетинговый год (сентябрь-август) повысить минимальные цены на сахар на 36% (по сравнению с действующими сейчас) - до 4,25 тыс. грн. за тонну (без НДС) и сахарную свеклу на 35,7% - до 291,6 грн. за тонну.

Соответствующий проект постановления опубликован на официальном сайте министерства.

Документом предусматривается, что квота "А" (поставка сахара на внутренний рынок) в 2010/2011 МГ составит 1,892 млн. тонн против 1,984 млн. тонн в этом маркетинговом году.

В пояснительной записке отмечается, что основная цель принятия указанного постановления - стабилизация производства сырья и сахара и т.д.

Напомним, на 2009/2010 МГ минимальные цены на сахар установлены на уровне 3,125 тыс. грн. за тонну и на сахарную свеклу - 214,9 грн. за тонну (без НДС).