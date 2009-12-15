В Винницкой области производство хлеба сократилось

Производство хлебобулочных изделий предприятиями Винницкой области в январе-ноябре т.г. сократилось на 10,4% или на 6,934 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 59,455 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

По его словам, сокращение производства хлебобулочных изделий за 11 месяцев состоялось из-за изменения потребительских предпочтений.

В.КОРОВИЙ также отметил, что в ноябре текущего года производство хлебобулочных изделий предприятиями Винницкой области сократилось, по сравнению с ноябрем 2008 года, на 12,86% или 0,737 тыс. тонн – до 4,992 тыс. тонн. По сравнению с октябрем этого года в ноябре производство хлебобулочных изделий сократилось на 9,32% или на 0,513 тыс. тонн.

Наибольшее сокращение производства произошло в Винницком районе – на 19,4%, в г.Ладыжин – на 33% и в Немировском районе – на 51,2%.

В то же время, нарастили производство хлебобулочных изделий только предприятия г. Казатин – на 7,7%, Крыжопольского района – на 76,8%, Ямпольского района – на 92,9% и г. Могилев-Подольского – на 1,5%.

Справка УНИАН. Производством хлебобулочных изделий в Винницкой области занимаются 21 предприятие.