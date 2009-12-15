В Харьковской области увеличилось поголовье птицы

В Харьковской области за январь-ноябрь т.г. в хозяйствах всех категорий поголовье птицы увеличилось на 1 млн. 928,8 тыс. голов или на 24% - до 9 млн. 883,9 тыс. голов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы Харьковской облгосадминистрации Виктора ЗВЕРЕВА.

По его данным, сельскохозяйственные предприятия области увеличили поголовье птицы на 795,3 тыс. голов или на 19%.

Он добавил, что наибольший прирост поголовья отмечается в хозяйствах Дергачевского (на 430,6 тыс. голов) и Харьковского (на 331,4 тыс. голов) районов области.