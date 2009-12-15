5 сельхозярмарок пройдет в столице

19 декабря, по поручению Киевского городского председателя, Главное управление по вопросам торговли и быта КГГА проведет в столице 5 сельскохозяйственных ярмарок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, на ярмарках киевлянам и гостям города будет предложен широкий ассортимент продуктов питания: мясо и мясопродукты, молоко и молочные изделия, рыба, картофель, овощи, фрукты, мучные, крупяные и бакалейные товары, сахар и многие другие продовольственные товары.

19 декабря ярмарки состоятся: в Голосеевском районе на просп. 40-летия Октября, 42; в Дарницком районе на ул. Ревуцкого; в Днепровском районе на углу бульв. Перова и ул. А.Навои; в Подольском районе на просп. Правды, 68-а; в Соломенском районе на просп. Комарова, 28.

Традиционно на ярмарках киевляне будут иметь возможность приобрести сельскохозяйственную продукцию непосредственно от товаропроизводителей из разных областей Украины по ценам на 10-15% ниже рыночных.