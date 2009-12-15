85% посевов озимых в хорошем состоянии

Украинский гидрометеорологический центр оценивает состояние 85% посевов озимых культур как хорошее, 15% - ослабленные. Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Татьяна АДАМЕНКО.

«Состояние основной массы посевов нормальное, они развиты, и около 15% - это группа риска, ослабленные, это то, что может вымерзнуть, вымокнуть или выпреть при определенной ситуации», - сообщила Т.АДАМЕНКО.

По ее словам, состояние посевов по сравнению с началом ноября, когда около 50% посевов оценивались как слабые и изреженные, улучшилось, поскольку период вегетации в среднем за осень продлился на месяц, а в некоторых регионах – на полтора, что позволило растениям подрасти и укрепиться. «И сейчас их состояние вполне нормальное – где-то на четыре с минусом», - отметила Т.АДАМЕНКО.

По словам специалиста, похолодание, которое мы на сегодняшний день наблюдаем, вполне нормально для декабря и для озимых никакой опасности не представляет. Похолодание происходило постепенно, почва промерзала постепенно, то есть, нормальный переход к зиме, и в первой декаде декабря растения прекратили вегетацию. "На востоке и северо-востоке Украины (Чернигов, Сумы, Луганск), где температура опускалась до минус 17 - минус 19 градусов, поля укрыты снежным покровом от 5 до 20 см». Сейчас мы прогнозируем дальнейшее усиление морозов, но мы ожидаем выход южного циклона, который принесет осадки, и вся территория Украины должна покрыться снежным покровом, в том числе центральные области, северные, западные и южные», - сообщила Т.АДАМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в текущем году посевы озимых зерновых культур составляют более 8,1 млн. га, посевы озимого рапса – 1,35 млн. га.