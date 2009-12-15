Украинские аграрии обеспечены современной сельхозтехникой на 18-20%

Украинские аграрии обеспечены современной сельхозтехникой только на 18-20%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор корпорации “Агро-Союз” Владимир ХОРИШКО, уточнив, что есть разные подходы к определению этого показателя.

“Если просто перечислить новую технику, например, трактора или комбайны, то можно говорить о приблизительно 60% наличия такой техники. Но, и это очень важно, при системном подходе к выбору и внедрению современной технологии необходимо полнокомплектное техническое обеспечение. То есть, покупка современного агрегата без перехода на современную технологию позволяет использовать такую технику на 50%. Например, использование современного комбайна без бункера-накопителя и систем навигации. Потому, если учитывать именно системный подход к выбору техники, то современная сельхозтехника представлена лишь в 18-20% украинских предприятий”, - сказал он.

По словам В.ХОРИШКА, техническое оснащение отрасли лишено системного подхода со стороны государства, поскольку государственная поддержка в виде удешевления приобретения ориентируется преимущественно на отечественную технику, которая “не подпадает под категорию современных агрегатов”.

По мнению эксперта, необходимо разработать единую аграрную программу, которая будет определять: технологии, востребованные в сельском хозяйстве для обеспечения устойчивого развития отрасли; технику, необходимую для внедрения этих технологий. Кроме того, необходимо определить, какую технику целесообразно производить в Украине, а какую лучше закупать за рубежом.

В.ХОРИШКО считает, что сельскому хозяйству необходимы государственные преференции в виде беспроцентных кредитов на переоснащение производства и увеличение оборотных средств.

Эксперт предлагает определить взвешенные условия для признания техники, которая производится совместно с иностранными партнерами для украинских аграриев, техникой отечественного производства. “Например, эти условия могут быть следующими: первый год – 15-20% комплектующих украинского происхождения, второй год – 30%, третий – 50%, четвертый – свыше 50%. То есть, на этих условиях можно определить технику, которая через отмеченный период будет иметь статус отечественной”, - пояснил он.

По мнению В.ХОРИШКА, аграрии ожидают от Министерства аграрной политики: компенсации государством процентной ставки по кредиту, включение техники в перечень на приобретение через лизинг, 30% компенсации государством ее стоимости.

В.ХОРИШКО считает, что не оправдано загружать машиностроительные заводы просто для того, чтобы они работали. «Если аграриям под определенную технологию нужна специальная техника, то и заказывать ее должны именно аграрии при сопутствующей мощной государственной поддержке. Если государство будет поддерживать сельхозпроизводителя в освоении инновационных технологий, в то же время, развивая аграрную науку, образование и производство ресурсосохраняющей сельхозтехники, то для украинского агросектора откроются неплохие перспективы», - подытожил эксперт.

Справка УНИАН. Корпорация «Агро-Союз» начала деятельность на рынке в 1991 году с реализации запасных частей к автомобильной и сельскохозяйственной технике. Сегодня «Агро-Союз» предлагает: ресурсосберегающую технику, грузовики и сельхозмашины ведущих производителей, сервисное обслуживание, запасные части. Торговая сеть «Агро-Союза» насчитывает более 120 филиалов по Украине. Представительства корпорации работают в России и Казахстане.

Ассортимент запчастей, предлагаемых «Агро-Союзом», превышает 50 тыс. наименований. «Агро-Союз» реализует грузовики КАМАЗ, HOWO, HANIA, тракторы YTO, МТЗ, ХТЗ, ЮМЗ, кормоуборочную технику KRONE, зерноуборочные комбайны Ростсельмаш, погрузочно-разгрузочное оборудование TOYOTA и другую сельскохозяйственную и специальную технику.