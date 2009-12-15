Продажи сельхозпродуктов на рынках Крыма уменьшились на 7,4%

Объём продажи сельскохозяйственных продуктов на рынках Автономной Республики Крым в январе-ноябре т.г. снизился, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., на 7,4%, при этом цены выросли на 16,3%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, за 11 месяцев т.г. в Крыму продукты животноводства подорожали на 18,3%, при этом объем их продаж вырос на 9,8%.

Объем продаж продукции растениеводства уменьшился на 17,8% при росте цен на 8,7%.

Как сообщал УНИАН, объём продажи сельскохозяйственных продуктов на рынках Крыма в ноябре 2009 г. остался на уровне октября при повышении цен на 3%. За январь-октябрь 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., продажи сельхозпродуктов на рынках Крыма уменьшились на 7,9% при росте цен на 16,6%.