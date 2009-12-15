В Крыму хотят запретить "порошковые" вина

Верховная рада Автономной Республике Крым рассмотрит проект постановления о запрете производства и реализации "порошковых" вин.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре Верховной Рады АРК, проект соответствующего решения рассмотрен на заседании Постоянной комиссии крымского парламента по внешнеэкономическим связям, торговле и предпринимательству.

Согласно сообщению, депутаты рассмотрели проект постановления "О мерах, принимаемых для предотвращения производства и реализации фальсифицированной винодельческой продукции на территории Автономной Республики Крым".

Говоря об актуальности данной темы, председатель комиссии Валерий ИВАНОВ отметил, что сегодня действующее законодательство предусматривает ответственность за производство суррогатных алкогольных напитков, однако пока не введен запрет на производство так называемого "порошкового вина", чем пользуются известные винодельческие торговые марки, скрывая под известным брендом некачественную продукцию. Если не принять действенных мер, Крым потеряет виноградарство и винодельческую отрасль в целом.

В указанном проекте постановления предлагается поручить соответствующим контролирующим органам предпринять меры, направленные на предотвращение производства фальсифицированного вина на территории автономии. Рассмотренный документ депутаты рекомендовали внести в повестку дня декабрьских пленарных заседаний ВР АРК, которые состоятся 23-25 декабря.