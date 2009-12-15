Завтра по Украине осложнение погодных условий

16 декабря на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидаются сложные погодные условия: в южной части и областях Прикарпатья - снег (в Крыму с дождем), местами метели, снежные заносы, на юге местами сильные осадки, гололед и налипание мокрого снега; на остальной территории местами слабый снег.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на дорогах Украины местами будет наблюдаться гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северных областей, порывы 15-20 м/с, на юге кое-где 25-28 м/с. Температура в южных областях и в Закарпатье ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза, в Крыму ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла; на остальной территории ночью 11-16° мороза, на севере Левобережья до 20°, днем 8-13° мороза; в западных областях на протяжении суток 6-11° мороза.

В Киеве и области облачно с прояснениями, местами слабый снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 11-16°, днем 8-13° мороза. По г. Киеву температура ночью 13-15°, днем 10-12° мороза.