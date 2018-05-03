О новогодних «сладких» подарках с привкусом скандала...

Кондитерские компании не первый год пытаются уличить Фонд соцстрахования по временной утрате трудоспособности в непрозрачности проведения конкурса на изготовителя детских новогодних подарков. Но, «собака лает, а караван идет»… Вот и 2009 не обошелся без «шоколадного» скандала. Правда, он прошел так тихо, что до ушей самого «кашеварителя» вряд ли дошел, а, может, просто к возмущению привыкают и не реагируют.

Такой отбор «шоколадников» проводится ежегодно. Затем Фонд поздравляет с Новым годом украинскую детвору сладостями. И все бы хорошо, если бы не упреки со стороны участников рынка, что «экзаменатор» в оценке не прав. Последний предпочитает отмалчиваться - «мы ничего не комментируем без официального запроса в виде письма» (не электронного, а традиционного, со всеми печатями и регалиями), а ответ будет дан в установленные законом 30 дней. Кондитеры же в своих заявлениях красноречивы.

По их словам конкурсная процедура выглядит следующим образом: после обнародования условий участники подают заявки, затем комиссия определяет победителя по критерию качество/цена, не последнее дело и сроки – речь идет о миллионах подарков.

В этом году, по словам сокоординатора Национального комитета защиты предпринимательства Сергея Коломийца, об условиях тендера сообщили в первой декаде ноября. А на подарках-победителях, которые 10 декабря завезли в киевское управление Фонда, значится дата изготовления – 2 ноября! В комитете пояснили, что за один день кондитерская фабрика с крупными производственными мощностями может расфасовать не более 50 тыс. новогодних подарков. А это значит, что на расфасовку 4,5 млн. понадобится около 90 дней. То есть, чтобы к 10-15 декабря (обязательный срок для регионов) поставить такое количество новогодних подарков необходимо хотя бы в сентябре начать их производить, конечно, с условием, если это делает одна фабрика.

И еще отличительная черта конкурса. Кондитеры могут подавать заявки как по областям, так и на весь лот, как поступила в прошлом году компания «Конти». Правда, как рассказал один из участников рынка, пожелавший остаться неназванным, «Конти» выиграла основной лот, проиграв в нескольких регионах.

Между тем, все же в фонде один из членов его правления заявил, что по сути проведение тендера – документационная формальность, победитель известен до начала тендера.

«Конти» пока не ответила на журналистский запрос, а пресс-секретарь компании Ярослава Полякова только сбрасывала звонки. Хотя, хотелось узнать, кто в этом году накормит детвору сладким. А для тайны особых причин нет - раскроем коробку и увидим, не стал ли традиционным для детских подарков один из логотипов кондитеров.

Интерес вызывают и технические моменты распространения подарков. Но в Фонде ничего, кроме очередного требования выслать официальный запрос ничего услышать не довелось.

Списки получателей подарков составляют путем нехитрого подсчета детей, родители которых исправно работают на предприятиях Украины и отчисляют средства в Фонд соцстрахования по временной утрате трудоспособности. Закупка сладостей проходит централизованно, после чего они развозятся по регионам.

Подарки не особо щедрые – весом 450 грамм «радость под елкой» должна стоить 17,5 грн., согласно условиям тендера. А подарки в оригинальной картонной коробке с логотипом и открыткой Фонда детишки младше 14 лет получат на новогодних представлениях. Если раскрыть упаковку, то убеждаешься, что сладкого в середине много, но действительно шоколадного – не очень. Согласно требованиям, в подарке должны быть шоколадный батончик и на выбор - плитка шоколада, шоколадная медалька, фигурка Деда Мороза, Снегурочки, зверят весом не менее 50 г. Других шоколадных конфет в коробе будет не менее 45 г. Конфеты с шоколадной глазурью, с помадным и сбивным корпусом, с корпусом крем-брюле и на вафельной основе должны весить хотя бы 270 г. Доля шоколадной массы в изделиях должна составлять не менее 40%, а доля какао в в этой самой массе - не ниже 20% (для сравнения, в черном шоколаде доля како 60-70%). В подарке не должно быть более двух одинаковых изделий.

Кстати о цене, минимальная стоимость новогодних подарков в магазинах на сегодня составляет 30 грн., Фонд же «просит» уложиться производителей в 17,5 грн. Логически возникает вопрос, выгодно ли им гнаться за заказом с такой ценой? Как поясняют участники рынка, все возможно, если не особо придерживаться норм…

По мнению начальника аналитического отдела консалтингового агентства «ААА» Марии Колесник, кондитеры в ситуации в тендером Фонда абсолютно правы. Ведь даже если он проходит согласно всем нормам и правилам, один месяц на изготовление такой крупной партии – слишком мало. Относительно стоимости новогодних подарков М.Колесник отметила, что в данной ситуации кондитеры «зарабатывают» не за счет цены, а за счет объема заказа. Кроме того, есть лазейки, чтобы обойти заявленные Фондом нормы. «Я надеюсь, что кондитеры не злоупотребляют при изготовлении детских подарков, но такое возможно». Она подчеркнула, что большинство конфет помадные и из карамели, доля какао очень маленькая. То есть, насколько качественные конфеты – судите сами…

Может это и не плохо, что наших малышей кормит сладостями на Новый год один и тот же кондитер, может он даже заслуживает этого права (правда, зная наш менталитет, стоит усомниться). Главное то, что не везет украинцам с детства – не довешивают, не докладывают, не досыпают, в целом, не заботятся…

Юлия Главацкая (УНИАН)