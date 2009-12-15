В Украине под урожай-2010 заложено озимых почти на 3% больше

В Украине под урожай 2010 года озимые на зерно и зеленый корм, включая рапс, в хозяйствах всех категорий посеяны на площади 10,1 млн. га, что превышает показатель прошлого года на 2,9%, или 287,3 тыс. га.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в частности, зерновые культуры на зерно посеяны на площади 8,6 млн. га, что на 3,7%, или 304,9 тыс. га, больше аналогичного показателя прошлого года, в том числе пшеница посеяна на площади 6,668 млн. га (на 2,6% больше), рожь – 0,3 млн. га (на 38% меньше), ячмень – на 1,588 млн. га (на 25% больше).

Озимый рапс на зерно посеян на площади 1,4 млн. га, что на 1,4%, или 19,8 тыс. га, меньше прошлогоднего.