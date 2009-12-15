При получении взятки задержан начальник госинспекции МинАПК

Следователями Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины во время получения 5 тыс. долл. взятки задержан начальник одной из государственных инспекций Министерства аграрной политики Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, установлено, что эти деньги чиновник требовал от своего подчиненного за согласование документов о продлении срока пребывания последнего на государственной службе.

По данному факту Генпрокуратурой в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, принято решение о внесении в суд представления об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей.