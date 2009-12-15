В Житомире открылась постоянная ярмарка-продажа с/з продукции
По льготным ценам
В Житомире открыли постоянную ярмарку-продажу сельхозпродукции местных товаропроизводителей по льготным ценам.
Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в прес-службе Житомирского горсовета.
Уточняется, что такие ярмарки раньше проводились в Житомире по иницииативе властей по выходным и праздничным дням. На них житомиряне могли приобрести продукцию аграриев региона с машин по ценам, горздо ниже рыночных из-за отсутсвия необходимости продавцам платить рыночный сбор.
Теперь постоянная ярмарка начала работу по инициативе мера Житомира Веры ШЕЛУДЧЕНКО в рамках городской программы помощи пенсионерам и малоимущим "Забота" на торговой площадке на проспекте Мира 8/10. Там представлена продукция аграриев региона непосредственно от товаропроизводителей по льготным ценам ниже рыночных. Ярмарка также направлена на поддержку местных товаропроизводителей сельхозпродукции.
Она работает со среды по пятницу с 8 утра.