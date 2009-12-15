АМКУ разрешил швейцарской компании приобрести 15 украинских агропредприятий

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании Glencore International AG (г. Баар, Швейцария) на приобретение в собственность доли в уставном капитале СООО «Чернивчанка-АГРО», СООО «Качкивское», СООО «Агрофирма «КРЯЖ-АГРО-1», СООО «Кряж и К» и СООО «Мрия» (все - Винницкая обл.).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.

Согласно сообщению, данное приобретение обеспечивает достижение 50% голосов в высшем органе управления эмитентов.

Также компании Glencore International AG разрешено приобрести в собственность доли в уставном капитале ООО «Интерагроинвест», СООО «Лучанское-2», СП «Свитанок» (все - Киевская обл.), СООО «Бутанское», ООО «Федюкивка-Агро», СООО «Подил», ПП «Вита-колос» (все - Черкасская обл.), ООО «Агро-Нива», ООО «Агрофирма «Росава» и ПП «Универсал» (все - Одесская обл.), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитентов.

Отмечается, что все указанные предприятия выращивают и реализуют зерновые и масличные культуры.