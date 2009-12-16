В Молдове площади под подсолнечником сократятся

Площади под подсолнечником в Молдове в 2010 г. сократятся примерно на 20% - до 180 тыс. га. В то же время, посевные площади под рапс будут увеличены, поскольку рапсовое масло успешно экспортируется. Об этом сообщил заместитель директора управления растениеводства, семеноводства, садоводства и питомниководства Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности РМ Валерий Маслянски, сообщает АПК-Информ.

По его словам, в 2009 г. подсолнечником было засеяно около 217 тыс. га посевных площадей, что на 11 тыс. га меньше, чем в 2008 г.

Как отметил В.Маслянски, из-за засухи урожай масличной сократился на 65 тыс. тонн и составил 306 тыс. тонн. Планируется, что до конца 2009 г. Молдова экспортирует около 73 тыс. тонн подсолнечника.

Как сообщил представитель Министерства, валовой сбор рапса уменьшился на 30 тыс. тонн - до 81 тыс. тонн. Он отметил, что основная часть урожая в переработанном виде экспортируется в Россию и европейские страны.

В.Маслянски также отметил, что в Молдове было засеяно свыше 40 тыс. га соей, что на 10 тыс. га меньше прошлогоднего. Сокращение урожая сои произошло также в результате засухи.