Россия может ввести квоты на импорт сахара из Украины

По данным заместителя министра аграрной политики Ивана Демчака, Украина ведет переговоры о беспошлинном ввозе 300 тыс. тонн сахара в Россию. Министерство сельского хозяйства России не против импорта украинского сахара, однако введет ограничения, чтобы на территорию страны ввозился именно свекловичный сахар, а не переработанный сахар-сырец. Эксперты оценивают сценарий введения квот на ввоз свекловичного сахара в Россию вполне вероятным. Об этом идет речь в аналитическом выпуске инвестиционной компании "Astrum Investment Management", сообщает УкрАгроКонсалт.

Для осуществления экспортных планов МинАПК намерено увеличить внутреннее производство сахара. Дефицит сахара в 2009/10 маркетинговом году предполагается покрыть за счет импорта тростникового сахара-сырца в размере 193 тыс. тонн в 2009 году и 260 тыс. тонн сахара-сырца в 2010 году. Кроме того, созданные благоприятные условия для фермеров (повышение закупочной цены на сахарную свеклу и отпускной на сахар) позволят им увеличить посевы на 37,2%, или на 122 тыс. га, до 450 тыс. га в 2010 году. При этом Минагрополитики прогнозирует урожайность в 40 т/га.

Эксперты инвестиционной компании "Astrum Investment Management" оценивают сценарий введения квот на ввоз свекловичного сахара в Россию вполне вероятным. На данный момент подобным образом ввозится в Россию свекловичный сахар из Беларуси.

"Открытие рынка России позволит украинским производителям компенсировать негативный эффект от завоза сахара-сырца в рамках квоты ВТО. Более того, экспортеры также смогут заработать на разнице цен, ведь цена на сахар в России традиционно выше, чем в Украине", - считают аналитики.

Относительно перспектив на 2010 год, эксперты "Astrum" считают прогнозы Минагрополитики об увеличении посевов сахарной свеклы на 37,2% слишком оптимистичными.

"Если судить по заявленным планам крупнейших производителей сахара по посеву на следующий сезон, увеличение планируется незначительное, на 5-7%. Это связано в основном с тем, что сахарная свекла выращивается исключительно в рамках севооборота, что снижает возможность резкого увеличения посевных площадей", - сообщают аналитики инвесткомпании.

Вместе с тем, отмечают в ИК, хоть посев сахарной свеклы осуществляется весной, но внесение удобрений и некоторые полевые работы проводились уже этой осенью, когда фермеры испытывали недостаток оборотных средств. Вследствие этого, убеждены эксперты, если посевы сахарной свеклы и увеличатся, то урожайность будет значительно ниже прогнозируемой Минагрополитики (40 т/га).