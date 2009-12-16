В Херсонской обл. площади посевов превышают прошлогодние

В Херсонской области площади озимых на зерно и зеленый корм под урожай 2010 года в хозяйствах всех категорий превышают площади под урожай 2009 года на 0,7% (на 3,8 тыс. га) и составляют 571,9 тыс. га.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, в то же время, озимые посевы под на зерно сократились на 2,6 тыс. га (на 0,5%).

Всего в структуре площадей зерновых озимых на зерно часть озимой пшеницы составляет 79% (в структуре площадей под урожай 2009 года – 83,8%), ячменя озимого – 20,2% (14,7%), ржи озимой – 0,8% (в прошлом году – 1,5%).

Площади посева озимых культур на зерно и зеленый корм под урожай 2010 г., по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, увеличены в хозяйствах 10 районов и г. Новая Каховка. В остальных 8 районах и г. Херсоне сокращение площадей под озимыми составило от 26% до 0,3%.