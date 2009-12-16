В Черниговской обл. площадь под озимыми - свыше 240 тыс.га

В Черниговской области под урожай 2010 года озимые на зерно посеяны на площади 241,2 тыс. га (91% прошлогоднего уровня). Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области.

Площадь посева пшеницы озимой на зерно увеличилась на 20% и составила 179,5 тыс. га. Рожь посеяна на площади 58,8 тыс. га (52% уровня прошлого года).

Увеличили посевы озимых на зерно хозяйства 6 районов, из них больше всего – Прилуцкого (на 34%), Семеновского (на 29%), Варвинского (на 25%) районов. Наполовину сократили посевы озимых хозяйства Коропского и Новгород-Северского районах.

Рапс озимый на зерно занимает в области 46,5 тыс. га (129% от уровня 2008 года).