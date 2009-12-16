В России с 2010 года вводится минимальная цена на водку

С 1 января 2010 года цена водки в России не может быть ниже 89 рублей (около 22 грн.) за 0,5 литра.

Соответствующий приказ федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) опубликован сегодня в «Российской газете».

По информации издания, предполагается, что введение минимальной цены на водку позволит вытеснить с российского рынка нелегальную водку, которая стоит от 40 до 60 рублей (10-15 грн).

За нарушение правила о минимальной цене водки ритейлеры могут быть наказаны приостановкой лицензии на торговлю алкоголем. Не исключено, что после двух или трех нарушений лицензия продавца алкоголя может быть аннулирована.

По данным Росстата, в 2008 году в магазинах страны было продано 176 миллионов декалитров водки. При этом объем производства данного напитка составил немногим более 120 миллионов декалитров.

Росалкогольрегулирование пока не намерено вводить минимальные цены на коньяк, так как планирует "сначала посмотреть, как будет работать минимальная цена на водку".

Как сообщал УНИАН, 30 июня Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что в России необходимо принять программу по борьбе с алкоголизмом и другими вредными привычками.