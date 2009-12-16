«Укрлендферминг ПЛЦ» приобретает контроль над рядом агрокомпаний

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «Укрлендферминг ПЛЦ» (Кипр) на приобретение контроля через Частную акционерную компанию с ограниченной ответственностью «Янсен Трейдинг Лимитед» (Кипр) над рядом украинских агропредприятий.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМК.

Сообщается, что разрешается приобрести контроль над ПАФ «Волынская»; АООО «Свято Трыпилля», СВК «Свитанок», ПАФ «Жуковская», ООО «Агропромислова фірма «Левада» ООО «Зорі Прикарпаття», ООО «Спецагропроект» (все - Ивано-Франковская обл.), СООО «Агрофирма «Вахнивка», ООО «Хлибодар», ООО «Союз-Агро-Пром» (все - Винницкая обл.), ПАП «Галичина» (Львовская обл.), СООО «Днистер», ПАП «Провесинь» (все - Тернопольская обл.), СООО Им. Энгельса (Луганская обл.), ООО «Агрофирма «Глазивская», СВК «Чернецьке» (все - Сумская обл.), «Головеньковское Плюс», ООО «Золотый Лан-Н» (все - Черниговская обл.), ООО «Червона волока», ПОСП «Мелени», СООО «Раквщинское» (все - Житомирская обл.), СВК «Прогрес», СВК «Зоря», СПП «Дружба» (все - Ровенская обл.), СВК «Имени Богдана Хмельницкого» (Волынская обл.), ООО «Подилля Агро груп», СООО «Козацька мрия» (все - Хмельницкая обл.), ООО «ВП «Зелена хвиля» (Киевская обл.).

По информации АМК, указанные предприятия занимаются преимущественно разведением свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец, а также выращиванием зерновых, зернобобовых и технических культур и производством молока и меда.