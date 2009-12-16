ЕС согласился уменьшить импортные тарифы на бананы

Европейский Союз согласился уменьшить импортные тарифы на бананы из стран Южной Америки.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, соответствующее соглашение было достигнуто 15 декабря в Женеве во время встречи послов ЕС и стран Южной Америки, которые таким образом положили конец спору, продолжавшемуся 15 лет.

В соответствии с достигнутыми договоренностями, ЕС с 2017 года снизит импортные тарифы на бананы из стран Южной Америки с 176 евро за тонну до 114 евро за тонну. При этом, как только соглашение будет подписано всеми сторонами, импортный тариф сразу будет снижен до 148 евро за тонну.

Предусматривается, что страны Южной Америки прекратят все дела против ЕС в рамках Всемирной организации торговли.

Послы также договорились об урегулировании соответствующего бананового диспута между Евросоюзом и США.

Вместе с тем, достигнутый компромисс предусматривает возможность для ЕС и в дальнейшем поддерживать производителей бананов из стран Африки и Карибского бассейна, которые продолжат пользоваться правом доступа на рынок ЕС без пошлин и квот в рамках существующих торговых соглашений. Кроме того, ЕС пообещал мобилизовать из своего бюджета 200 млн. евро для помощи этим странам лучше адаптироваться к конкуренции со стороны стран Южной Америки.