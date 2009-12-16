Производство азотных удобрений в Украине упало

Предприятия химической промышленности Украины в январе-ноябре 2009 г. сократили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 21,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 1,950 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре т.г. производство азотных удобрений в Украине увеличилось на 8,1% по сравнению с октябрем т.г., и на 7,3% по сравнению с ноябрем 2008 г. - до 182 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия химической промышленности Украины сократили выпуск азотных удобрений на 5,9% по сравнению с 2007 годом – до 2,672 млн. тонн.