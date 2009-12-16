Продажи сельхозпродуктов на рынках Закарпатья упали
15:55, 16 декабря 2009Агро
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За 11 месяцев на 7,9%
Объемы продаж сельскохозяйственных продуктов на рынках Закарпатья за 11 месяцев т.г. уменьшились на 7,9%, тогда как цены выросли на 18,6%.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Закарпатской области.
Согласно сообщению, в основном, рост цен наблюдается на продукцию животноводства - мясо, молоко, яйца.
В частности, по информации облстата, продукты животноводства подорожали на 25,6%. В то же время продажа этих продуктов уменьшилась на 13,8%.
Также сообщается, что по итогам 11 месяцев т.г. продажа продуктов растениеводства уменьшилась в Закарпатье на 1,2% при росте цен на 9,4%.
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