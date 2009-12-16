Продажи сельхозпродуктов на рынках Закарпатья упали

Объемы продаж сельскохозяйственных продуктов на рынках Закарпатья за 11 месяцев т.г. уменьшились на 7,9%, тогда как цены выросли на 18,6%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Закарпатской области.

Согласно сообщению, в основном, рост цен наблюдается на продукцию животноводства - мясо, молоко, яйца.

В частности, по информации облстата, продукты животноводства подорожали на 25,6%. В то же время продажа этих продуктов уменьшилась на 13,8%.

Также сообщается, что по итогам 11 месяцев т.г. продажа продуктов растениеводства уменьшилась в Закарпатье на 1,2% при росте цен на 9,4%.