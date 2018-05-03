Опять о вине замолвим словечко: как нас защитят от фальсификата…

В Украине скоро может появиться еще один контролирующий орган - Министерство аграрной политики инициирует создание Государственной винной инспекции , что, по мнению ведомства, улучшит ситуацию на рынке. В пояснительной записке к проекту соответствующего постановления говорится, что распространение контрафактной, фальсифицированной и недоброкачественной винодельческой продукции наносит серьезный экономический ущерб госбюджету, который, по оценкам неназванных в записке экспертов, составляет 1,5 млрд. долл. ежегодно. В сравнении с этой суммой 5 млн. бюджетных гривень, которые планируется потратить на создание инспекции, кажутся каплей в море.

Согласно проекту, винная инспекция будет подчиняться Минагрополитики, но не будет беззубым волком, а напротив, получит ряд полномочий и функций, в том числе право беспрепятственного доступа на предприятия и в организации, которые выращивают виноград, производят, хранят и реализуют винодельческую продукцию (независимо от формы собственности), отбирать образцы сырья и продукции, назначать экспертизу, а также выдавать обязательные для выполнения распоряжения о запрете реализации продукции ненадлежащего качества.

Рад ты мне, или не рад?

Разговоры о создании специальной инспекции ходят в отраслевых кругах давно, однако отношение к ней далеко неоднозначное. После опубликования указанного проекта постановления на официальном сайте Минагрополитики пресс-служба холдинга, в который вместе с ДП "Крымский Винный Дом" (TM «Oreanda») входят ЗАО "Одесский коньячный завод" и ЛВЗ "Хортиця", распространила от лица «ведущих виноделов» заявление, что они поддерживают инициативу. По их мнению, внедрение специализированной структуры повысит контроль состояния и качественного состава сырьевой базы виноделия, соблюдения технологических правил переработки винограда и обработки виноматериалов. Именно «поэтому «ДП «Крымский винный дом» выступил одним из главных инициаторов создания Госвининспекции, и нас радует, что эту инициативу в июне поддержало Министерство аграрной политики Украины», говорится в сообщении. «Представленные на рынке дешевые вина – бесспорный фальсификат, который, в первую очередь, оказывает пагубное влияние на здоровье молодой нации, так как возрастной ценз большей части потребителей составляет 25-30 лет. Только представьте себе, что в год мы потребляем почти 100 млн. л порошковых крепленых вин!», - считает директор по маркетингу ДП «Крымский винный дом», продукция которого представлена в среднем и более дорогом сегментах, Юлия Комарова.

Между тем, отраслевая ассоциация «Виноградари и виноделы Украины» относится к этой инициативе отрицательно. По мнению директора ассоциации Сергея Петренко, вопрос о наличии фальсификата на рынке очень раздут и драматизирован. «Фальсифицированное вино на нашем рынке действительно есть, но его не так много, как некоторые говорят об этом. Делать заявления о том, что какое-то огромное количество украинского вина фальсифицировано, безответственно и унизительно по отношению ко всей отрасли», - считает С.Петренко.

С ним сходится во мнении и директор Евпаторийского винзавода (ТМ «Голицинские вина») Сергей Голубенко , который считает, что вопрос о 50-90% фальсификата на рынке вина – миф. «Мы видим, что этот миф был внедрен и раздувается теми предприятиями, основной бизнес которых производство коньяка и/или водки». Логика простая – потребитель дешевого и, как правило, некачественного вина легко может перейти на водку, т.е. расширить их рынок сбыта.

Как отмечает С.Петренко, «присмотритесь к участникам отраслевых пресс-конференций, на которых постоянно поднимается вопрос о фальсификате на рынке вина. Когда эти «виноделы» поднимают эту тему, мне хочется предложить им одновременно озвучивать данные о том, какое количество людей травится некачественной водкой и фальсифицированным коньяком. Пусть они также поведают, откуда в Украину завозятся коньячные спирты, производятся ли они вообще из виноградного виноматериала? Поэтому, когда «водочные виноделы» инициируют создание Госвининспекции, считаем логичным и справедливым с их стороны параллельное инициирование создание водочной и коньячной инспекции».

Попытка получить комментарий от крупнейших производителей вина, в структуру которых не входит водочный бизнес, хоть таких и не очень много, не увенчалась успехом. ООО «Промышленно-торговая компания Шабо» (ТМ «Шабо») и «Первый национальный винодельческий холдинг» (ТМ «Инкерман») после получения вопросов отказались комментировать, очевидно, тема для них болезненная.

С.Петренко считает, что создание дополнительного контролера интересно еще ряду групп. «Во-первых, это выгодно чиновникам. Для чего - думайте сами... Контролировать всегда интересно. Еще одна категория, заинтересованная в создании Госвининспекции, - импортеры, которые играют на преклонении украинцев перед иностранным вином. И еще одна категория – производители вина, действительно хорошие виноделы, но у них не хватило организаторских способностей профессионально заниматься брендингом и продвижением своей продукции, наладить систему сбыта. У старых виноделов хороший опыт в выращивании винограда и создании вина, их действительно следует уважать за это, но у них совершенно нет опыта в коммерческой стороне вопроса. С другой стороны, на рынке есть ряд примеров, когда старые уважаемые винзаводы с хорошей собственной сырьевой базой сохранили и фонд специалистов, и организовали систему маркетинга и сбыта», - пояснил С.Петренко.

Контроль – дело тонкое…

Создание Госвининспекции декларирует благую цель – защита потребителей от некачественной продукции. Но на сегодня в Украине и так существует достаточное количество проверяющих органов. Как отмечают специалисты, Госвининспекция фактически будет дублировать функции Госпотребстандарта, Департамента по контролю за оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий ГНАУ и отдела развития садоводства, виноградарства и виноделия при Минагрополитики.

Так, по мнению президента Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз «ТЕСТ» Валентина Безрукого, создавать винную инспекцию совершенно ненужно, поскольку «контролирующих органов более чем достаточно». «Для того, чтобы определить фальсифицированное вино или нет или что оно продается под видом другого сорта, нужно проводить очень сложные хроматографические исследования. Нужно не только сложное оборудование, но и специалисты, умеющие с ним работать. Как будет делать это винная инспекция и почему отдельно от Госпотребстандарта, я не понимаю», - комментирует он. «Создание очередного контролирующего органа лишь усилит дискриминацию украинского вина. Ведь даже при создании вининспекции импортируемая в Украину продукция все равно не будет проверяться», - считает С.Петренко. Он отметил еще один «интересный» критерий оценки качества вина, которым будет руководствоваться инспекция – органолептические показатели, то есть, вкус вина. «Вызывает возмущение тот факт, что может безосновательно блокироваться и парализовываться работа целых предприятий из-за того, что определенному проверяющему не понравился вкус вина», - возмущается С.Петренко.

По его мнению, «функции контроля качества в виноградарстве и винодельческой отрасли должны возлагаться на Госпотребстандарт, который обладает серьезными ресурсами, и не только в трех областях, как это предлагает Минагрополитики. Госпотребстандарт располагает современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами», подчеркивает он.

В Госпотребстандарте также не очень рады «конкуренту». «Создание винной инспекции, подчиненной Министерству аграрной политики, невозможно, поскольку министерство законодательно определено ответственным органом исполнительной власти в отрасли виноделия и виноградарства – утверждает и согласовывает нормативные документы и технологическую документацию. Таким образом, наличие контрольных функций Минагрополитики при производстве винодельческой продукции приведет к необъективному выполнению задач и избежанию отраслевой ответственности за собственные действия, а также к административному давлению на субъектов хозяйствования и необоснованному вмешательству в их деятельность. Это сделает невозможными проведение независимой, объективной оценки безопасности и качества продукции, стабильность условий производства и контроля», - заявляют в Госпотребстандарте.

О потребителе замолвите слово

По большому счету, потребителю все равно, кто будет контролировать качество продукции и обеспечивать присутствие на полках магазинов только высококлассной продукции: Госпотребстандарт, винная инспекция или какая-то другая организация. Главное – результат. Но сказать, что сегодня органы, на которые возложена такая функция, справляются со своими обязанностями, можно разве что с большой натяжкой. «У нас два ведомства, которые отвечают за то, что потребитель покупает в магазинах – Госпотребстандарт и Министерство здравоохранения. Минздрав выдает гигиеническое заключение, а Госпотребстандарт - сертификаты соответствия. Оба отвечают за то, что продается в стране, а что продается, каждый потребитель может видеть на полках», - отмечает В.Безрукий.

Не говоря о винной продукции, все прекрасно знают, сколько мяса в колбасе, молока в «молоке», и все это производится для украинского потребителя с молчаливого согласия указанных органов. Поэтому, если оценивать по пятибальной шкале работу Госпотребстандарта, то она, скорее, едва дотягивает до тройки с минусом. Одной из причин сложившейся ситуации может быть отсутствие финансирования. В Госпотребстандарте на это жаловались. Кроме того, руководство ведомства отмечает сохраняющуюся тенденцию снижения эффективности проверок, что объясняется вступлением в силу с 1 января 2008 г. Закона «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» (№ 877-V), в соответствии с которым контролирующие органы обязаны предупредить субъект хозяйствования о запланированных проверках не менее чем за 10 дней. Согласитесь, за 10 дней можно подготовить просто идеальную картинку для «экзаменатора».

Вывод напрашивается сам собой - контролировать производителей нужно и можно, как говорится, было бы желание. Но как показывает опыт, украинские чиновники делают это либо за деньги, либо никак. А, учитывая такое скудное финансирование «опекуна» потребителей, будет ли госбюджет раскошеливаться еще на одного контролера? Вопрос становится риторическим. В итоге может получиться, что новосозданная инспекция просто пополнит ряды «поборщиков», которых и в стране предостаточно, а результата их работы как не было, так и нет. Однозначно, бороться с фальсификатом и нечестными производителями нужно, но тем ли путем нам предлагают идти?..

Лилия Коваль (УНИАН)