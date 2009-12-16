Ветслужба прогнозирует сокращение импорта мяса

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины прогнозирует, что по итогам 2009 года импорт мясного сырья в Украину сократится на 130 тыс. тонн по сравнению с 2008 годом и составит 400 тыс. тонн, тогда как в прошлом году в Украину было импортировано 530 тыс. тонн мяса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава комитета Петр ВЕРБИЦКИЙ.

По его словам, уменьшить объемы импорта мясного сырья в текущем году удалось, в частности, за счет сокращения выдачи разрешений на импорт. «Решение правительства о порядке выдачи разрешений дало возможность сдерживать импорт путем сокращения выдачи разрешений (на ввоз мясного сырья в Украину – УНИАН)», – сказал П.ВЕРБИЦКИЙ.

Кроме того, сокращению импорта способствовало усиление лабораторного контроля мясной продукции. «Законодательство говорит о том, чтобы мы делали стандартный контроль, а это просто визуальная оценка продукции, а расширенный контроль делали раз в квартал по отдельным поставщикам продукции. Мы ввели стопроцентно расширенный контроль на продукцию, которая, как мы считаем, имеет повышенный риск, например субпродукты», – сказал П.ВЕРБИЦКИЙ.

Он сообщил, что по итогам таких проверок закрыто 16 предприятий, которые имеют европейские номера, из-за того, что в них выявили возбудителей инфекционных заболеваний, другие нарушения. В ходе проверок изъято более 1700 тонн некачественной продукции, которая хранилась на складах, еще 4,6 тыс. тонн продукции было изъято на мясокомбинатах и рынках.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», в текущем году импорт мяса и субпродуктов в Украину может составить 280 тыс. тонн, что почти вдвое меньше, чем в 2008 году.