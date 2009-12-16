Концерн «Подолье» сдал в эксплуатацию ТЦ «Вишенка»

Строительный концерн «Подолье» сдал в эксплуатацию торговый центр «Вишенка» в Виннице.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель винницкого строительного концерна «Подолье».

По его словам, открытие ТЦ состоялось сегодня, 16 декабря, в 9-м квартале микрорайона «Вишенка» по ул. Келецкой, 122а.

Концерн инвестировал в строительство ТЦ «Вишенка» более 18 млн. грн.

Торговый центр представляет собой двухэтажное здание общей площадью 4,2 тыс. кв. м. На первом этаже размещен рынок продовольственных товаров площадью 2,1 тыс. кв. м, на втором – павильоны для торговли промтоварами.

Как сообщал УНИАН, концерн «Подолье» планирует в 2010 году инвестировать в строительство двух ТЦ в Виннице около 90 млн. грн.

Справка УНИАН. Концерн "Подолье" создан в марте 2004 года. В состав концерна входят 17 организаций, среди которых 4 завода железобетонных конструкций, ЖЭК, автотранспортное предприятие и предприятия стройиндустрии.

В 2008 году строительно-монтажное управление №3, которое входит в состав концерна «Подолье», выполнило строительно-монтажных робот на 128,8 млн. грн., что на 13%, или 19,274 млн. грн., меньше, чем в 2007 году.