В 2010 году посев сахарной свеклы составит 450 тыс. га

Министерство аграрной политики Украины (МинАП) прогнозирует, что в 2010 году сахарная свекла будет посеяна на площади 450 тыс. га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня заместитель министра аграрной промышленности Иван ДЕМЧАК в ходе слушания парламентского Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений на тему: «О состоянии дел и перспективах развития сахарной отрасли».

По словам И.ДЕМЧАКА, для того чтобы стимулировать посев сахарной свеклы, необходимо, в частности, обеспечить выплату предусмотренной в бюджете на 2009 год дотации в размере 750 грн. на 1 га посевов сахарной свеклы. Также, по его словам, следует предусмотреть дотацию на выращивание этой культуры и в бюджете на 2010 год.

И.ДЕМЧАК напомнил, что в текущем году сахарная свекла была посеяна на площади 330 тыс. га, урожай этой культуры составит около 10,5 млн. тонн. Производство свекловичного сахара в текущем году прогнозируется на уровне 1,3 млн. тонн. Внутреннее потребление сахара в Украине оценивается в 2 млн. тонн.