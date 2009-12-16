В Винницкой обл. в 2009 году поступило сахарной свеклы на 37% меньше
21:11, 16 декабря 2009Агро
0
На перерабатывающие предприятия
В Винницкой области в этом году общий объем поступления сахарной свеклы на перерабатывающие предприятия сократился на 36,7% по сравнению с прошлым годом и составил 1398 тыс. тонн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении главного управления статистики в Винницкой области.
Согласно сообщению, на перерабатывающие предприятия поступило 937,6 тыс. тонн собственной выращенной сахарной свеклы, а также принято для переработки на давальческих условиях 145,6 тыс. тонн сахарной свеклы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter